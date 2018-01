Check-in no Facebook rende entrada grátis em museus paulistas

Quem visitar qualquer um dos museus mantidos pelo governo do Estado na próxima quarta, feriado de aniversário de São Paulo, e fizer check-in do local na página correspondente do Facebook vai ganhar um passaporte que dá direito a entrar de graça em algum outro museu estadual paulista.

Confira a lista das instituições participantes:

Casa das Rosas

Casa Guilherme de Almeida

Catavento Cultural

Memorial da Resistência

Museu Afro Brasil

Museu da Casa Brasileira

Museu da Imagem e do Som e Paço das Artes

Museu da Imigração

Museu do Futebol

Museu de Arte Sacra

Estação Pinacoteca

Pinacoteca do Estado

Museu da Diversidade Sexual