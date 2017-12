Charme sobre duas rodas

_____________________

Vespas, lambretas e afins fazem tour comemorativo ao 461º aniversário de São Paulo, no próximo dia 25. Os proprietários das motonetas se encontram às 10h na antiga caixa d’água da Vila Mariana, na Rua Vergueiro (próximo ao metrô Ana Rosa). Dali, fazem um percurso que compreende a Avenida Paulista, a Rua Augusta e o centro antigo – com parada às 11h30 no Edifício Martinelli para que os participantes subam e façam a foto oficial do grupo na cobertura. Mais informações em http://oesta.do/anivespaulo.

