Centro Cultural tem cinema ao ar livre neste sábado

A partir das 15h deste sábado (7), o Centro Cultural São Paulo exibe o filme ‘Noivo Neurótico, Noiva Nervosa’, de Woody Allen, em seu jardim suspenso, ao ar livre. Trata-se de mais uma edição do SlowMovie, evento grátis que “convida o público a desacelerar” na cidade.

Além do filme, constam da programação uma exposição fotográfica – ‘Moradores de Rua e Seus Cães’ – e um minimercadinho cultural com discos e peças de design. Também haverá shows da banda paulistana The Dollar Bills e da musicista Marina de La Riva.