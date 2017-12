__________________________________________

Inspirados no filme ‘Central do Brasil’ (1998), alunos do curso de Letras da Faculdade Anhanguera de São Caetano vão ajudar pessoas a escreverem cartas a parentes. A ação ocorre neste sábado (16) no mezanino do Terminal Rodoviário do Tietê. É parte da Semana de Letras organizada pela faculdade. Na programação de domingo (17), uma caminhada guiada pelo centro histórico paulistano, com foco na Língua Portuguesa – saída da Estação da Luz, às 9h.