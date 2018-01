‘Central do Brasil’ no Brás

__________________________________________

Serão quatro quintas-feiras, a partir desta (12), em que um grupo cultural fará plantão na Estação Brás da CPTM coletando “sentimentos, recados e histórias” das pessoas. Integrantes do Ateliê de Memória e Narrativa do Coletivo Estopô Balaio estarão ali das 10h às 13h registrando em cartas esses relatos. Em seguida, as correspondências serão enviadas a uma pessoa querida escolhida pelo remetente – acompanhadas de uma foto instantânea do signatário.

Um trabalho semelhante já vem sendo feito pelo grupo há seis meses em frente à estação de trem Jardim Romano.

Ateliê de Memória e Narrativa do Coletivo Estopô Balaio

Local: Estação Brás, linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira

Datas: Quatro quintas-feiras: 12/11, 19/11, 26/11 e 03/12

Horário: das 10h às 13h

Grátis