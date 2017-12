Cenas subterrâneas

__________________________________________

Entre idas e vidas, o fotógrafo paulistano Claudio Pepper passou a flagrar cenas do dia a dia no Metrô de São Paulo. As poéticas imagens que resultaram dessa produção acabaram transformadas em uma exposição virtual, batizada por ele de ‘Instantâneos de Janela de Trem’, cuja sequência pode ser conferida no endereço http://oesta.do/peppermetro. “Não sei bem ainda o que fazer com a mostra, mas creio que em algum momento, possa se encaixar em algum projeto”, comenta o artista. “Tenho fotografado cada vez mais esse universo do Metrô.