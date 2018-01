Cenas do sufoco urbano

Viver nas cidades. Conviver com multidões. São Paulo sempre lotada, filas, empurra-empurra, caos, trânsito. São Paulo de contrastes, de ‘Poder e Sufocamento’ – expressão esta, aliás, que batiza a mostra fotográfica em cartaz no MIS até dia 10. A entrada é grátis (Av. Europa, 158, Jd. Europa, tel. 2117-4777).

São 22 imagens pinçadas do acervo da Fundação Marcos Amaro, criada em 2012 pelo artista homônimo com o objetivo de democratizar produções artísticas. A foto que ilustra este post, de autoria de Tuca Vieira, mostra a piscina do Sesc Itaquera em 2003.