Cenas de Itaquera

OLHA SÓ…

_____________________

Paulistices no Facebook: curta!

E também no Twitter: siga!

_____________________

As melhores fotos postadas com a hashtag #heyitaquera no Instagram e no Facebook se transformaram em uma exposição a ser inaugurada hoje. Organizada pelo grupo Hey Sampa em parceria com o Projeto Mirar, a mostra é uma homenagem ao bairro da zona leste, que completa 328 anos neste mês. Entre as escolhidas está a imagem acima – que registra as cerejeiras do Parque do Carmo clicadas por Alfred Myers.

Casa da Memória de Itaquera. R. Antônio Carlos de Oliveira Cesar, 97. Grátis. Até 30/11.