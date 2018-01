Cem anos de Educação

DO FUNDO DO BAÚ



FOTO: DIVULGAÇÃO

Em frente à Praça Roosevelt, o histórico prédio que, desde o fim dos anos 1970, abriga a Escola Estadual Caetano de Campos, completou 100 anos de construção e ganhou uma exposição que conta a sua história. Tombado pelo órgão estadual de proteção ao patrimônio desde 1979, o edifício foi sede do Colégio Visconde de Porto Seguro de 1913 a 1974 (conhecida, na época, como Olindaschule). A mostra deve matar as saudades de antigos alunos – gente que estudou num tempo em que os rapazes usavam terno e as moças só iam para as aulas de saia. Na foto, a antiga sala de ginástica do ‘Porto’.

Colégio Visconde de Porto Seguro. Centro de Memória. R.Itapaiúna, 1.355, Panamby. 8h/16h (fecha sáb. e dom.). Até 13/9.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 30 de agosto de 2013

