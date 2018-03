OLHA SÓ…

Começa hoje, pelo site www.arteeeventosleiloes.com.br, um leilão de 120 obras de artistas nacionais e internacionais. Batizado de projeto Causa Nós (www.causanos.com.br), trata-se de uma iniciativa beneficente, cuja renda obtida será revertida a um hospital do o hospital do Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GAAC).

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de abril de 2013

