Catadores de lixo se reúnem em SP

MEIO AMBIENTE



Dos dias 28 a 30 deste mês, ocorre na ExpoCenter Norte a 3.ª Expocatadores – um evento que pretende reunir 1,5 mil catadores de lixo e autoridades para debater a questão do lixo e a importância desses profissionais no processo de reciclagem dos resíduos sólidos. Doze países da América Latina, Índia e África do Sul terão delegações, com o objetivo de trocar experiências e falar das realidades locais. Calcula-se que 20 mil catadores de lixo morem e trabalhem em São Paulo.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 19 de novembro de 2012

