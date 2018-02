Casarão do século 16 deve ser restaurado

FOTO: MARCIO FERNANDES/ ESTADÃO

A construção original é do fim do século 16, mas foram muitas reformas e modificações de lá para cá. Desde 2012, o Casarão do Afonso Sardinha – como é chamado, em alusão ao bandeirante que teria vivido ali – está sem uso e bastante deteriorado. A Fundação Florestal, órgão do governo estadual que administra o parque, diz que um projeto já está em andamento e deve ser aprovado até o fim deste ano. Mais informações em recente coluna veiculada pela Rádio Estadão. Ouça:

Paulistices na Rádio Estadão