O imigrante alemão Herbert Duschenes (1914-2003) teve uma sólida carreira como arquiteto em São Paulo – foi um dos autores, entre outras obras, do Edifício Jaraguá, antiga sede do jornal O Estado de S. Paulo, e dos edifícios Pauliceia e São Carlos do Pinhal. Casou-se com a húngara Maria Ranschburg (1922-2014), professora, coreógrafa e dançarina. A história e o legado desse casal é tema de exposição em cartaz no Itaú Cultural (Av. Paulista, 149), até 12/6.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.