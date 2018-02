A foto acima, do início do século 20, mostra o período áureo do Jardim da Luz, parque do centro de SP. Integra o livro Jardim da Luz – Um Museu A Céu Aberto, de Ricardo Ohtake e Carlos Dias.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de julho de 2011

