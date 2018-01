Carnaval, já?

__________________________________________

Ainda estamos em outubro, ok, mas já vai ter carnaval – pelo menos na Estação República do Metrô. Voltada apenas para a criançada, a programação do ziriguidum está prevista para a tarde desta sexta (9). E se trata, na verdade, de comemoração pelo Dia da Criança (12 de outubro).

A partir das 15h, haverá uma oficina de produção de máscaras carnavalescas – 200 peças serão feitas, de papel laminado e fitas de lantejoulas. E, às 17h, entra em cena a Bateria Mirim da Vai-Vai, formada por dez pessoas de 10 a 14 anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tudo grátis.