Carnaval e muitas memórias afetivas

Nas memórias do artista plástico Gregório Gruber, inesquecível mesmo foi o carnaval de 1968. Ele tinha 16 anos e, na companhia de seus pais, foi a um baile de carnaval em pleno Teatro Municipal. “Tiraram todas as poltronas e transformaram o Municipal num imenso salão. Por acaso, quem fez a decoração era um amigo de meu pai, e aí ele ganhou entradas e me levou. Aquilo, para um garoto, era o máximo”, recorda-se. Anos depois, já artista de carreira consolidada, ele retratou o Municipal em diversas de suas obras. Neste link, é possível conhecer o relato completo do baile do Municipal. Neste outro, memórias de outros ilustres.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.