OLHA SÓ…



FOTO: DIVULGAÇÃO

Frequentadores do Shopping Pátio Paulista não têm mais de se preocupar se a bateria do celular estiver nas últimas. Há dois meses, o shopping conta com quatro totens de recarregamento de baterias – cada um com seis ‘vagas’ – para uso grátis. O cliente pluga ali o aparelho, tranca a porta e leva a chave. Por enquanto, somente o Pátio Paulista conta com essa ‘carguinha’ salvadora. Mas a empresa responsável pela novidade informa que já tem contratos assinados com outros quatro estabelecimentos – que, em breve, também vão oferecer os totens aos seus fregueses.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 8 de maio de 2014

Tem Twitter? Siga o blog