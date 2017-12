Cardeal Arcoverde: quem foi?

FOTO: REPRODUÇÃO

O homem homenageado por uma das ruas mais conhecidas de Pinheiros chamava-se Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti. Nasceu em Cimbres, Pernambuco, em 17 de janeiro de 1850. Estudou na Paraíba e em Roma. Virou padre em 1874. Foi reitor do Seminário de Olinda, em Pernambuco. Em 1890, o papa Leão XIII o nomeou bispo de Goiás. Atuou como professor no colégio da Companhia de Jesus, em Itu, no interior paulista. Em 1892, tornou-se bispo auxiliar de São Paulo – assumiu o posto titular dois anos depois, ficando no posto até 1897. Então, acabou promovido a arcebispo do Rio de Janeiro.

Por nomeação do Vaticano, o arcebispo tornou-se o primeiro cardeal latino-americano. Morreu em 18 de abril de 1930.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 15 de julho de 2013