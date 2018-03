Integrantes de torcida organizada do Palmeiras estão pintando as casas da Rua Caraíbas, próxima ao Allianz Parque, estádio do clube alviverde localizado na zona oeste de São Paulo. A história completa está neste link – clique no player abaixo para ouvir a coluna:

