Canecas para todo gole

Foram 22 viagens internacionais, principalmente aos Estados Unidos e à Alemanha, para que o empresário português Manuel Alves conseguisse garimpar sua coleção formada por 68 canecas de chope da Bavária. Todos os itens foram comprados em feiras de artesanato e antiquários. Alves acredita que é o maior acervo do gênero no País. Sua coleção fica exposta ao público na estante de um dos estabelecimentos do empresário, a Choperia A Estalagem (Av. Moema, 2, Moema).