Campeão de público

Com 1,5 milhão de metros quadrados, o principal parque paulistano, o Ibirapuera, é superado em 50 vezes pelos 79 milhões de metros quadrados do Parque Estadual da Cantareira. Entre os municipais, o Anhanguera é o maior, com 9 milhões de metros quadrados. Apesar de perder em tamanho, o Ibirapuera é o campeão de visitação: chega a receber 150 mil pessoas por fim de semana.

Uma curiosidade: o arquiteto Oscar Niemeyer só foi escolhido para fazer o projeto do parque, inaugurado em 1954, porque houve um desentendimento entre a primeira equipe, formada por sete arquitetos – entre eles, Rino Levi e Oswaldo Bratke.