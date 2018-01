Caminhada Noturna vai ‘caçar fantasmas’ no centro de SP

__________________________________________

“O centro de São Paulo está infestado de fantasmas e outros seres do além. Vista sua fantasia de ‘caça-fantasmas’ (ou pode ser de Star Wars que já está na moda) e vá persegui-los a partir da meia-noite de 25 de janeiro.” Eis o texto-convite da organização da Caminhada Noturna especial programada para a noite de domingo (24) – grátis, concentração em frente ao Teatro Municipal às 23h59.

“Pelas minhas andanças e conhecimento do centro, digo sem medo de errar que em quase todos os prédios há ruídos, barulhos e gritos aterrorizantes, relatados e ‘vistos’ por zeladores e trabalhadores nos centenários e emblemáticos prédios da região, como o Edifício Martinelli, o Teatro Municipal, a Casa da Marquesa e o famoso Edifício da Paz, onde Guilherme de Almeida teve escritório e onde Mário de Andrade e Monteiro Lobato se reuniam para o chá no Café Vienense”, afirma Carlos Beutel, organizador do tradicional passeio.

Ao longo do percurso, estão previstas performances, relatos de histórias da cidade e intervenções de uma equipe de paranormais. O passeio termina no Cine Dom José, com a exibição do filme ‘Nosferatu’, clássico de Werner Herzog. Os autores das 50 melhores fotos e os 50 participantes que vestirem as melhores fantasias vão ganhar um almoço no Restaurante Apfel.