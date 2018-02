Cambucis do Cambuci

__________________________________________Aos poucos, os cambucizeiros estão voltando a ser abundantes no bairro do Cambuci, na região central de São Paulo. A árvore frutífera, que já esteve em vias de extinção – mas, atualmente, não corre risco – tem sua importância defendida pelo projeto Rota do Cambuci.

Desenvolvido pelo Instituto Auá, o programa, que existe desde 2009, envolve 11 municípios paulistas, inclusive a capital, com festivais, organização de produtores locais e roteiros turísticos. No centro do discurso está a recuperação da Mata Atlântica por meio da simbólica planta.

Desde 2010, mutirões de plantio de cambucizeiros têm ocorrido no bairro. No total, calcula-se que já tenham sido plantadas mais de 200 mudas – de 40 a 50 pés vingaram. Na foto, a árvore considerada como o mais antigo exemplar da espécie na região, no Largo do Cambuci. Mais informações sobre o projeto em www.rotadocambuci.org.br.