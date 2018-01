Câmara decreta Adoniran Barbosa patrimônio de SP

Com reportagem de ADRIANA FERRAZ

A Câmara de São Paulo aprovou projeto de lei que torna patrimônio imaterial a obra do músico Adoniran Barbosa (1910-1982), conhecido por canções que se tornaram símbolo da cidade, como ‘Trem das Onze’ e ‘Samba do Arnesto’.

De autoria do vereador Toninho Paiva (PR), a lei “declara a obra de Adoniran Barbosa como patrimônio histórico cultural imaterial do município”. De acordo com o texto aprovado, “toda a obra” do músico, “incluindo as composições e poesias”, passa a ser reconhecida como tal. Em sua justificativa, o vereador ressaltou que Adoniran “retratou com maestria o cotidiano do paulistano”.