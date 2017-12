Calor humano

__________________________________________

Quem busca companhia pelo aplicativo Tinder pode acabar se deparando com uma inusitada campanha do agasalho. Um perfil criado em nome de ‘Mendigo’ pede, em vez de calor por meio de contato físico, cobertores e outras peças de inverno. A ideia foi lançada pelo publicitário Luan Almeida, de 23 anos, e, em 15 dias, conseguiu 3 mil matches (combinações com outros usuários do aplicativo), recebeu quase 4 mil mensagens e arrecadou mais de 1 mil itens. Luan repassou o material para uma ONG que cuida de moradores de rua de São Paulo. “Quero levar essa ideia adiante e mobilizar outros jovens a fazer o que eu fiz: pegar uma ferramenta que está em minha mão para mudar o mundo”, vislumbra.