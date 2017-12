Caipirinhas sobre rodas

Depois dos food trucks, agora são carrinhos de bebidas que se espalham pela cidade. Dois eventos deste mês contarão com pequenos trailers com caipirinhas à venda. Neste final de semana, durante a Virada Cultural, o bar Pirajá deixará um estacionado no Minhocão. Na quarta (21), em comemoração ao Dia da Cachaça Mineira, é a vez de a calçada do restaurante Brasil a Gosto (R. Professor Azevedo Amaral, 70, Jardim) ganhar a companhia do carrinho de caipirinhas em sua calçada. Tim-tim!

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 16 de maio de 2014

