Inaugurada há pouco mais de dois anos, a The Little Coffee Shop, na Rua Lisboa, 357, em Pinheiros, intitula-se a menor cafeteria de São Paulo. Em um espaço com menos de 2 metros quadrados, a economista Flavia Pogliani vende cafés especiais, bolos e rosquinhas – para uma fila de clientes que aguardam ali mesmo, na calçada.

