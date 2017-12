Cadeiras vazias

__________________________________________

Em média, 70% dos paulistanos que vivem em prédios não vão às assembleias de condomínio – geralmente são realizadas duas reuniões por ano. O levantamento é da empresa Lello. De acordo com a pesquisa, o quórum costuma ser mais baixo nas assembleias gerais ordinárias, em que são discutidos temas como eleição do síndico e aprovações da previsão orçamentária e das contas do exercício anterior. As campeãs de audiência, com até 80% de participação, são as reuniões para definir, mediante sorteio, as vagas de garagem – nesses casos, os que não comparecem acabam ficando com os piores lugares.