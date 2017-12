Cabide em vez de caixa

OLHA SÓ…



FOTO: DIVULGAÇÃO

No meio do frio que tomou conta da cidade nos últimos dias, funcionários de uma empresa em Pinheiros decidiram colocar as manguinhas dos casacos para fora, mesmo: o grupo, batizado de Equipemito, pendurou casacos em um muro em frente ao Cine Sabesp (que fica na Rua Fradique Coutinho, 361).

Quem tem casaco sobrando, é convidado a deixar algum ali. Quem não tem nenhum, pode pegar. Simples, quentinha e um tanto poética, a iniciativa está rendendo elogios nas redes sociais.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 2 de agosto de 2013

