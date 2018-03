Um dos motivos que me enchem de orgulho de ser blogueiro do Estadão é o ilustre time que assina neste espaço que nos cabe do latifúndio internet. Pois bem: há poucas semanas, a equipe ganhou o reforço do solerte e competentíssimo repórter Vitor Hugo Brandalise, paulistano nascido no interior de Santa Catarina, colega aqui da editoria Metrópole/Cidades. E não é que hoje ele me deu a honra de permitir uma colaboraçãozinha minha em seu blog?

Mas será o Benedito?