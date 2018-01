Bunkyo comemora 60 anos com exposição fotográfica

__________________________________________

Até sexta (27), fotos que contam a história de seis décadas da Bunkyo, a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, podem ser conferidas em mostra no hall monumental da Assembleia Legislativa do Estado. São imagens como a que ilustra este post – no caso, a primeira diretoria da entidade, de 1955.

‘Bunkyo: 60 anos – Sua Trajetória’ fica em cartaz até sexta (27). São 36 painéis que registram os principais momentos da agremiação, principal instituição representativa da colônia nipônica que se estabeleceu em São Paulo. A mostra fica aberta das 8h às 18h, na Assembleia Legislativa (Av. Pedro Álvares Cabral, 201).