Bruxas à solta

Halloween chegando e as horripilantes festas do gênero começam a brotar no calendário paulistano. Mas tem muito mais do que abóbora e fantasia de bruxa por aí. É o caso da Halloween Gala (a foto ao lado é da festa de 2015), cuja 7ª edição ocorre na Praça das Artes neste sábado (15). Trata-se de uma festa à fantasia com todo mundo na estica – com black tie e tudo mais. É a primeira vez que o evento ocorre no Centro (mais informações em bit.ly/hallgala).

Este não é o único Halloween diferente da cidade. No bar e livraria Patuscada, a comemoração, em 28/10, terá sarau com poemas de terror e exibição de filmes. “Somos vizinhos de um cemitério (Cemitério São Paulo); não poderia perder essa chance”, comenta o poeta e editor Eduardo Lacerda, que comanda o espaço. Mais informações pelo link bit.ly/hallpatus.

No dia 29/10, o passeio ciclístico promovido regularmente pelo Shopping Pátio Paulista será temático. Ao longo dos 20 quilômetros do trajeto (ciclistas fantasiados são muito bem-vindos), algumas surpresas assustadoras estão previstas. Mais informações em www.shoppingpatiopaulista.com.br.