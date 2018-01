Brecheret inédito

__________________________________________

Mais conhecido escultor de obras públicas de São Paulo, Victor Brecheret (1894-1955), autor do ‘Monumento às Bandeiras’, ganha uma exposição inédita a partir de 3 de setembro, no Museu Brasileiro da Escultura, o MuBE (Avenida Europa, 218, 2594-2601). ‘Mulheres no Universo de Brecheret’, concebida para comemorar os 20 anos de fundação do museu, entra em cartaz com oito peças de mármore travertino, com relevos esculpidos pelo artista.

As placas ficavam no edifício do Banco Cruzeiro do Sul, na Rua 15 de Novembro, centro da cidade. Cada peça pesa cerca de 600 quilos. Nelas, Brecheret representou figuras femininas encarnando alegorias ou símbolos das riquezas paulistas – representações da indústria (foto), do comércio, da construção, da agropecuária, da aviação, entre outras.

Com entrada franca, a exposição vai até 29 de outubro, das 10h às 19h, de terça a domingo.