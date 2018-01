Brechas urbanas: o “trânsito líquido” da cidade

_____________________

“Brechas Urbanas” é o nome da série de reflexões que o Itaú Cultural promove, a partir desta quinta (25), às 20h. Ao longo do ano, poetas, cineastas, escritores, desenhistas, malabaristas, palhaços, dançarinos e outros profissionais vão debater questões paulistanas com o público, sob mediação da jornalista Natália Garcia, criadora do projeto Cidades para Pessoas.

Na abertura, o tema escolhido é O Trânsito Líquido da Cidade. Integram a mesa a arquiteta Carolina Lefévre, criadora dos Zazenhos, e o também arquiteto José Bueno (foto abaixo), do projeto Rios e Ruas.