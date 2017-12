Bom pra cachorro!

Começa na terça (28) a quarta edição do ‘PraCachorro’, que incentiva a proteção e a adoção dos animais. A Praça Roosevelt e as ruas próximas à Matilha Cultural, que organiza o evento, sediarão atividades, como a ‘Cãominhada’ (2/6). Serão exibidos filmes como ‘A Questão Animal’ e, pela primeira vez, haverá uma exposição com as melhores fotografias enviadas por amadores e profissionais no ‘cãocurso’. A programação segue até 7 de julho.

Matilha Cultural. R. Rego Freitas, 542. 3256-2636. Grátis (cães são bem-vindos, claro). www.matilhacultural.com.br

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 24 de maio de 2013

