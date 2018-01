Boicote aos russos

OLHA SÓ…

É um protesto anti-homofobia, de acordo com os proprietários da casa. Então, não espere tomar vodca russa se for ao 00 São Paulo Lounge Bar. O estabelecimento decidiu cortar todos os produtos de originários da Rússia do cardápio, como forma de protesto à nova lei daquele país que proíbe ‘propaganda homossexual’ – e desencadeou, de um lado, um clima de perseguição e represália e, de outro, reações de atletas e artistas. “Foi uma maneira, à distância, que encontramos para manifestar nosso repúdio a um país onde as pessoas não tem a liberdade de amar”, diz Guilherme Barros, um dos sócios da casa.

Al. Itu, 1466, Jd. Paulista. 2365-3561. 4ª/ dom., 19h/últ. cliente.



