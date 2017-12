__________________________________________ Um evento com 45 mil confirmados (até o momento) tem repercutido no Facebook por supostamente confirmar a data da realização da 11ª Virada Cultural – em 16 e 17 de maio.

Entretanto, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, a informação é falsa – e, até o momento, nem data nem formato da Virada 2015 estão definidos. O evento do Facebook foi criado pela página Virada Cultural que, com 136 mil seguidores, também é fake. O canal oficial da Virada na rede social é Virada Cultural – Oficial, com quase 100 mil fãs.

Ou seja: ajuste as curtidas da sua timeline e tome cuidado para não repassar boataria.