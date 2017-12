Boas ideias para ver na telinha

Em cartaz na programação do canal Curta! desde a semana passada, a série ‘Quem Se Importa’ – dirigida por Mara Mourão e produzida pela Grifa Filmes – traz histórias de empreendedores sociais, boa parte deles atuando na capital paulista. É o caso do Banco de Alimentos, projeto cuja trajetória deve ser contada no programa de 7/4.

A ONG coleta excedentes de produção e comercialização e, com esse material, garante a complementação alimentar diária de 22 mil pessoas, de 42 instituições.

A série ‘Quem Se Importa’ vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20h. Mais informações em www.quemseimporta.com.br.