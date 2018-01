Blog, uma pequena apresentação

Faz uma semana que me atormenta a ideia: que texto escrever para inaugurar um blog? Uma reles apresentação do autor? Uma carta-proposta contendo o plano de voo, a linha editorial, o caminho a ser perseguido incansavelmente nesta seara infinita? Apenas um “oi, mundo”? Não cheguei a nenhuma conclusão.

Este espaço nasce como extensão da coluna Paulistices, que publico no Estadão desde maio. Mas não deve parar por aí: também pretendo falar sobre outras curiosidades, livros e cultura em geral. Sem muita regra – e com a proposta inata de interagir com você, leitor, verdadeira bússola do blog.

Não é meu primeiro blog, nem único. Em diversos endereços, brinco com isso desde 2002. Atualmente mantenho – e pretendo continuar, embora reconheça que o tempo faltará um pouco para eles – dois outros bloguinhos. O Cronopolitano existe desde 2005. O Cliques foi criado no fim do ano passado.

Também estou no Twitter: @edisonveiga. Siga-me, que lá informarei toda vez que houver um post novinho aqui no blog.

Costumo brincar que nasci três vezes. A primeira, pra valer mesmo, foi em 1984 na bonita cidade de Taquarituba (SP). Mais tarde, em 2002, na acolhedora Bauru (SP), para onde me mudei a fim de estudar na Universidade Estadual Paulista (Unesp). Menos de quatro anos depois, fui adotado pela metrópole e virei paulistano.

Jornalista – e aprendiz de escritor – desde a adolescência, tenho dois livros publicados (Essa Tal Proclamação da República e Enigma).

Gosto de aquários e estantes de livros.