OLHA SÓ…



No domingo que vem, outra comemoração. Para celebrar o Dia Nacional de Reciclagem do Alumínio, a Associação Brasileira do Alumínio promove um passeio ciclístico de 15 km. O ponto de encontro é na altura do número 300 da Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, no Itaim-Bibi. A saída está marcada para as 9h. Grátis.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 24 de outubro de 2011

Tem Twitter? Siga o blog