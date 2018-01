Bikes no martelo

FOTO: DIVULGAÇÃO

Onze designers e arquitetos foram incumbidos da missão de dar uma cara própria a bicicletas que serão leiloadas na terça (26). “Levei uma semana para customizá-la da forma que eu desejava”, conta Gilberto Elkis, um dos participantes (o resultado está na foto acima). “Adoro pedalar, acho que tem tudo a ver com o meu trabalho de cultivo à natureza, como paisagista.”

Foi a primeira vez que Elkis encarou uma tarefa do tipo – e ele julgou “sensacional” a experiência. Além da magrela do paisagista, irão para o martelo também as bicicletas personalizadas por Sérgio Rodrigues, Jader Almeida, José Marton, Rodrigo Almeida, Zanini de Zanine, Osvaldo Tenório, João Armentano, Roberto Migotto, Guilherme Torres e Guto Requena. Em maio, as bicicletas foram expostas na MostraBlack – evento anual de arquitetura e decoração. Parte do valor arrecadado no leilão será destinado a duas instituições beneficentes.

MuBE (Museu Brasileiro da Escultura). Av. Europa, 218. 3ª (26), 19h30.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 22 de novembro de 2013

