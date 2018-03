Bike e arte nos estandes

OLHA SÓ…

De olho no público que curte andar de bicicleta por aí, principalmente nos fins de semana, um empreendimento imobiliário inaugurou seu estande de vendas no último sábado com uma novidade: um bicicletário com cinco magrelas prontinhas para quem quiser emprestar e conhecer o bairro. Fica na Rua Araquari, 561, em Moema.

A estratégia de um novo prédio no centro é outra. No fim de semana passado e no próximo, quem for ao estande de vendas (Rua Martins Fontes, 379) poderá conferir performances artísticas do Projeto Quixote. Eles pintam um mural no terreno e grafitam 50 camisetas para serem distribuídas ao público.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 8 de abril de 2013

Tem Twitter? Siga o blog