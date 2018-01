Bichos na Paulista

__________________________________________

Entra em cartaz nesta sexta (9), na Estação Trianon-Masp do Metrô, a exposição Bichos do Brasil. Até o dia 31, 12 painéis pretendem chamar a atenção do público para questões ambientais e a importância da preservação da fauna braileira.

“Para abrir a mostra, a artista plástica Walkiria Barone vai pintar, em um painel transparente, um dos animais símbolos da nossa fauna. O público presente será convidado a acompanhar o trabalho da artista e também poderá interagir fazendo perguntas. A ação com a presença da autora acontece somente nesta sexta, entre 9h e 14h”, divulga o Metrô, por meio de sua Assessoria de Comunicação. “Figuras de animais, como onça-pintada, tamanduá-bandeira, bicho preguiça, lobo-guará, entre outros, serão adesivadas no acesso da estação Trianon-Masp, em frente ao prédio do SESI.”