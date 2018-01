Bichos da Antártida no Metrô de São Paulo

__________________________________________

Quem passar pela Estação Sé do Metrô nesta quinta (18), das 10h às 16h, vai poder conhecer algumas espécies de animais marinhos que habitam a Antártida – e, de quebra, trocar ideia com cientistas do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo que já estiveram em expedição pelo continente gelado.

Entre os invertebrados expostos, todos conservados em álcool, estão baratas marinhas gigantes, serpentes do mar e os pequeninos krills. O acervo pertence à Coleção Biológica Professor Edmundo F. Nonato, do Instituto Oceanográfico.

Até o dia 29, fotos feitas pelo pesquisador Gabriel Monteiro na Antártida ficam em exposição na Sé – trata-se da mostra ‘Estação Antártica – A Paisagem e a Vida no Continente Gelado’.