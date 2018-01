Biblioteca Parque Villa-Lobos, ano 1

_________________________________________

A moderna, descolada e aconchegante Biblioteca Parque Villa-Lobos comemora seu primeiro aniversário no domingo (20), com programação de eventos e números expressivos. Desde que foi aberta, a instituição realizou 850 atividades, emprestou 127 mil livros e recebeu 194 mil pessoas – 25 mil delas, cadastradas com carteirinha.

O acervo da Parque Villa-Lobos tem 21 mil itens, entre livros, brinquedos, revistas, DVDs e jornais. Viabilizada por meio de parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, que cedeu o prédio, o Governo do Estado investiu R$ 9,2 milhões no equipamento. Assim como a Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, a instituição é inspirada nos serviços e programas da Biblioteca Pública de Santiago, no Chile.

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

(11) 3024-2500

De terça a domingo, das 10h às 19h

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Dia 20, domingo

10h às 12h – Bebelê. Programa permanente.

Atividade de estímulo e iniciação à leitura para crianças entre 6 meses e 3 anos, realizada com livros lúdicos, contação de histórias e músicas. De quebra, pais e responsáveis podem emprestar os kits utilizados, com dois livrinhos e um fantoche, e reproduzir a experiência em casa.

Com equipe BVL.

Local: piso térreo.

10h às 18h – Intervenção de palhaços

Ao longo do dia, palhaços farão a alegria do público presente. Com intervenções lúdicas e divertidas, os personagens percorrerão todo o espaço da biblioteca, interagindo com o público.

Com Jacinto e Sandoval.

Local: toda BVL.

16h – Espetáculo Parlapatões Clássicos do Circo.

Números emblemáticos dos mais de 20 anos de vida dos Parlapatões estão reunidos neste espetáculo de variedades. Entre eles, a coreografia de balé clássico realizada por lutadores de boxe, o número das “Águas Dançantes”, a disputa de pênaltis no futebol dos palhaços e ainda o “Rei do Gatilho”, no qual um tenta acertar uma maçã que está na testa de outro.

Com Parlapatões.

É necessário retirar senhas com 30 minutos de antecedência.

Local: auditório.