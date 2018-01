No próximo dia 20, a Biblioteca Parque Villa-Lobos comemora 2 anos de funcionamento. Para celebrar o aniversário, o domingo (18) será um dia de festa – com uma intensa programação gratuita no local. Entre as atrações estão intervenção de palhaços, homenagem aos sócios, show de música e brincadeiras com o Grupo Triii, além oficina de histórias no barbante.

A programação completa está no site oficial da instituição: www.bvl.org.br.