Com 100% das obras de design publicadas no Brasil e 93% das lançadas no exterior, foi reinaugurada nesta semana, em espaço aberto ao público, a Biblioteca do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, na Vila Mariana. No total, são 140 mil obras no acervo, passando por raridades como uma edição de 1758 de um Ofício da Semana Santa. Mais informações, aqui.

