“A história do Bexiga começa muito antes do que se supõe, muita antes dos primeiros italianos erguerem suas casa e antes até do loteamento que originou o bairro. Para se ter uma ideia, é preciso retroceder à época das caravelas, pois apenas 59 anos após o desembarque de Cabral nestas paragens, em 1559, as terras do Bexiga e Bela Vista já tinham dono. Eram parte integrante da antiga Sesmaria do Capão, pertencente a um tabelião de Santos chamado Antonio Pinto.

A partir daí não faltam referências e tampouco existem elos perdidos na trajetória dessas terras. Através de cartas, anúncios de jornal, relações de sepultamentos, arquivos, escrituras, etc. é possível acompanhar e montar com um mínimo de precisão as transformações ocorridas no local.”

Excerto do livro Bexiga, de Bernard Gontier (Editora Mundo Impresso, 1990)