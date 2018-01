Beetlejuice vira drinque em festa de Tim Burton

__________________________________________

Na abertura da exposição ‘O Mundo de Tim Burton’, na noite de quarta (10) no Museu da Imagem e do Som (MIS), o cineasta Tim Burton ganhou drinques inspirados em suas criações. Ele provou e aprovou o Beetlejuice (cuja receita está abaixo), mas, em seguida, acabou pedindo três doses do Joker – uma releitura do clássico on the rocks, com uma pedra especial que retém a temperatura fria e mantém o uísque geladinho por mais tempo. “Ele deve ter evitado mais doses do Beetlejuice com receio de um fantasma aparecer”, brincou o diretor do museu, André Sturm – aludindo ao filme ‘Os Fantasmas Se Divertem’, em que a figura aparece quando seu nome é chamado três vezes.

Como fazer o Beetlejuice em casa:

Em um copo longo, macere algumas folhas de hortelã e acrescente 20 ml de xarope de açúcar. Sirva 50 ml de uísque e acrescente gelo triturado ao copo. Decore com o ramo de hortelã.