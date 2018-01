Beata Laura Vicuña ganha igreja no Brasil

__________________________________________

Uma das padroeiras da Jornada Mundial da Juventude de 2013, realizada no Rio de Janeiro, a beata Laura Vicuña ganhará uma igreja em sua homenagem em Teresina, no Piauí. O templo foi erguido nos últimos 10 anos, totalmente com recursos de um fiel, como forma de agradecimento por graças recebidas. A igreja será inaugurada nesta quinta (17), com missa presidida pelo arcebispo d. Jacinto Brito.

Nascida no Chile, Laura Vicuña (1891-1904) passou a infância na Argentina. Ela foi beatificada em 1988, pelo papa João Paulo II.